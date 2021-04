JEU - Gagnez votre essentiel plancha sur France Bleu pour préparer le retour des beaux jours

France Bleu prépare votre été et vous offre un essentiel plancha pour profiter des beaux jours !

Ca fait longtemps, non ?

Les beaux jours sont de retour. France Bleu et la marque française Le Marquier ont décidé de vous gâter ! Plus que des ustensiles, c'est surtout une ambiance que nous vous offrons. Celle des retrouvailles d'été entre amis ou en famille, celle du farniente, celle de ces moments qui nous manquent tant aujourd'hui.

Le détail de votre cadeau

France Bleu et Le Marquier ont mis les petits plats dans les grands pour vous :

1 plancha signature Allure Duo Gaz à poser (d'une valeur de 549€)

La plancha Allure Duo - Le Marquier

On rajoute à ça le tout dernier livre de recettes Ma plancha et moi aux Editions Larousse

Ma Plancha et moi, une collaboration entre Le Marquier et Larousse

Mais on ne s'arrête pas là, notre partenaire Le Marquier vous offre aussi un kit de nettoyage plancha avec spatule et un tablier Artiga x Le Marquier.

Comment jouer ?

Rien de plus simple ! Ecoutez votre France Bleu et appelez-nous aux moments opportuns dès ce Samedi 24 avril ! Le vainqueur sera contacté par Willy Rovelli dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission le lundi 3 mai, en direct, pour lui annoncer la bonne nouvelle !

Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance !