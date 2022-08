JEU - Gagnez votre expérience VIP pour le grand concert de rentrée de France Bleu Paris au Trocadéro !

C'est au cœur du Village international de la Gastronomie que France Bleu Paris fait sa rentrée ! 4 artistes et un décor de rêve vous attendent, ainsi qu'un dîner aux saveurs internationales avec une vue imprenable sur la scène et les scintillements de la Tour Eiffel...

Dès le 29 août, c'est la rentrée sur France Bleu Paris ! Alors que vous allez découvrir les voix et les programmes qui vont vous accompagner au quotidien, France Bleu Paris vous propose une rentrée exceptionnelle ! Au cœur du Village International de la gastronomie, votre radio francilienne vous invite à fêter nos retrouvailles avec un concert exceptionnel !

Le concert de rentrée de France Bleu Paris © Radio France

4 artistes France Bleu vont se produire sur la scène éphémère montée dans les Jardins du Trocadéro avec pour seul décors les scintillements d'un des monument français les plus emblématiques : la Tour Eiffel ! Côté casting on retrouve :

Philippe Campion

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Suzanne

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pierre de Maere

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Stéphane

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Et pour 4 d'entre vous, l'événement sera encore un peu plus spécial ! Imaginez plutôt : un repas aux saveurs internationales, servi sous cloche dans un cadre privilégié en même temps que le concert avec vue sur la scène, les Jardins du Trocadéro et la Tour Eiffel !

Au programme : une entrée péruvienne, un plat principal malien et un dessert mélangeant le meilleur des saveurs françaises, indonésiennes et algériennes ! C'est un moment quatre étoiles que France Bleu Paris vous propose avec ce dîner-concert de rentrée le vendredi 2 septembre à 20h30 !

Comment participer ?

En remplissant ce formulaire :

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Attention, ce gain est non-cessible, non-échangeable et non-remboursable. Merci donc de vérifier votre disponibilité avant de participer !

Le Village International de la Gastronomie

Placé sous le haut patronage du Président de la République, l'évènement est une parfaite plateforme de promotion de la gastronomie à travers le monde. Le Village International de la Gastronomie, en partenariat avec France Bleu Paris, est le plus grand événement mondial consacré aux cuisines populaires. Réservés par les ambassades et les représentants des communautés étrangères à Paris, les stands du Village cuisinent ensemble pour les innombrables visiteurs français et étrangers.

48 pays et régions seront représentées dans les Jardins du Trocadéro. le Village propose également des démonstrations culinaire ainsi que des spectacles de danse ou encore des concerts afin de plonger un peu plus encore les visiteurs dans d'autres cultures.

Pour cette 5ème édition, c'est l'Indonésie qui est à l'honneur et Guy Savoy est le parrain.