JEU – Gagnez votre panier gourmand La Ruche qui dit oui avec France Bleu Béarn Bigorre

Un lien direct entre les produits fermiers et votre cuisine, grâce à la Ruche qui dit oui (Illustration).

Vous n’avez pas le temps d’aller au marché chaque semaine ? Le marché vient à vous chaque vendredi à Pau ! Grâce à La Ruche qui dit oui, les producteurs locaux mettent dans votre panier leurs meilleurs produits, en fonction de vos envies et de vos recettes de cuisine.

En écoutant France Bleu Béarn Bigorre et en jouant avec Les petits lutins durant ces fêtes de fin d’année, vous pourrez gagner votre panier gourmand rempli de produits locaux et découvrir ainsi les richesses du patrimoine fermier du Béarn et des environs.

La Ruche qui dit oui est un rassemblement d’agriculteurs et de fermiers sur un territoire, afin d’offrir un service de « drive » unique. En fonction de vos commandes depuis le site de La Ruche qui dit oui de Pau, vous pourrez confectionner votre panier selon vos envies. Des kiwis ou des œufs fermiers, des légumes de saison ou de l’aïl violet, du beau gascon ou du chapon pour Noël, du crottin au lait de vache ou du fromage de brebis… Le choix est large, les productions locales et la qualité au juste prix.

Et après avoir fait votre commande depuis la maison ou le bureau, il vous suffira d’aller récupérer votre panier le vendredi de 13 heures à 15 heures sur le parking couvert en face du centre de pelote à Pau, ou de 16 heures à 18h30 à la gare de Pau. Là, les producteurs seront présents pour répondre à vos questions et partager autant leur passion que leurs produits.

Alors profitez de vos vacances pour écouter France Bleu Béarn Bigorre du 14 décembre 2020 au 3 janvier 2021, jouer avec les Petits Lutins et gagner votre panier gourmand aux saveurs locales de La Ruche qui dit oui.