JEU - Gagnez votre pass famille pour l'Exotic Park

Pendant ces vacances de la Toussaint, France Bleu Béarn Bigorre vous offre vos loisirs en famille. Gagnez votre pass famille 4 personnes pour l'Exotic Park à Lescar, le zoo-vivarium du Béarn. Jouez au jeu "Les Petits Monstres" tous les jours du lundi 25 octobre au dimanche 7 novembre, de 11h à midi et à 18h20. L'Exotic Park reçoit jeudi 28 octobre un python géant, provenant du zoo de Beauval. Il ne mesure "que" 4 mètres pour 25 kg pour le moment, car il est très jeune, mais il pourra grandir à Exotic Park pour atteindre 7 mètres pour 150 kg ! Il s'agit de la plus grande espèce de serpents du monde et un tel transfert n'est pas commun. Ce type d'animaux suscite toujours l'intérêt et la curiosité des visiteurs.

L'Exotic Park fête Halloween

Durant toutes ces vacances de la Toussaint, l'Exotic Park à Lescar se met aux couleurs d'Haloween. Au programme : des nourrissages commentés et des animations au vivarium tous les jours. Vous pourrez partir pour une chasse aux citrouilles dans le zoo pour gagner des activités soigneur d'un jour et des entrées au zoo. Un jeu de piste est offert à tous les enfants. Vous pourrez participer à des dégustations d'insectes. Vous découvrirez toutes les nouveautés du parc. Et les enfants déguisés auront même droit à des bonbons !

La nocturne d'Halloween à l'Exotic Park

L'Exotic Park vous propose propose une nocturne d'Halloween dimanche 31 octobre de 18h45 à 22h. Au programme, un repas convivial à la mini-ferme et des animations dans le vivarium. Au menu du repas : soupe de potirons, tajine et dessert d'Halloween. Un menu enfant existe aussi pour les moins de 12 ans. L'apéritif est offert à tous les visiteurs déguisés.

Au programme également de cette nocturne : dégustation d'insectes, nourrissage de serpents, découverte des mygales, manipulations d'insectes et de reptiles et rencontre avec un python géant. Réservez vite vos places pour cette soirée d'Halloween au 06 18 24 95 34, le nombre de places limité.

Site officiel de l'Exotic Park

Facebook officiel de l'Exotic Park