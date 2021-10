JEU - Gagnez votre pass famille pour la Fête Foraine de Pau

La fête foraine de Pau est enfin de retour, sur la Place Verdun du vendredi 29 octobre au dimanche 21 novembre ! Plus de 70 attractions sont attendus pour le plus grand plaisir de toute la famille. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre pass famille 4 personnes pour la fête foraine de Pau

La Fête Foraine de Pau est de retour pour le plus grand bonheur de toute la famille sur la Place Verdun durant 3 semaines du vendredi 29 octobre au dimanche 21 novembre. Plus de 70 manèges et attractions vous attendent, dont plusieurs étapes gourmandes et trois brasseries, pour la plus grande fête foraine de la région après Bordeaux. L'occasion de découvrir ou redécouvrir les attractions phares et de nombreuses nouveautés. Des manèges pour les enfants et pour les fans de sensations fortes. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, gagnez votre pass famille 4 personnes pour la fête foraine de Pau en jouant tous les jours pendant ces vacances scolaires de 11h à midi et à 18h20.

Une journée caritative

Comme lors des éditions précédentes, une journée à tarification spéciale au profit d’une association est mise à l’honneur levendredi 29 octobre. Tous les manèges seront à 2 euros, les bénéfices seront reversés à l'association Béarnaise "Cody cœur de champion", qui soutient les familles dont les enfants et adolescents sont atteints de cancer.

Des animations et journées demi-tarif

Les dimanches 31 octobre et 14 novembre, ce sont les robots Transformers qui défileront toute la journée dans les allées de la Fête Foraine.Les dimanches 7 et 21 novembre, tous les manèges seront à demi-tarif.

Horaires du 29 octobre au 21 novembre, tous les jours de 12h à Minuit.

Ouverture de l’ensemble des attractions :

les lundis, mardis et jeudis : ouverture de 16h à 20h

les mercredis, dimanches et jours fériés : ouverture de 14h à 20h

les samedis : ouverture de 14h à 22h

les vendredis et veilles de jours fériés : ouverture de 16h à 22h.

Pour votre sécurité le Pass sanitaire sera vérifié par les forains à l’entrée des stands pour toute personne âgée de plus de 12 ans, le port du masque sera obligatoire dans les files d’attente.

