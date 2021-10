JEU - Gagnez votre pass famille pour le Laser Land de Bizanos

Le complexe Laser Land à Bizanos, ce sont plusieurs activités en un même lieu : Laser Game, Laser Kart, réalité virtuelle, sim racing, escape game ... tout pour le plaisir de la famille et des amis.

Le Laser Game, digne des films de science-ficton

Le laser game du complexe Laser Land est un labyrinthe de 400m2 qui s'étend sur plusieurs niveaux. Vous vous retrouverez dans un décor digne des meilleurs films de science-fiction dans un laser game, nouvelle génération et unique dans la région. Grâce à une nouvelle technologie, vous ne serez plus équipé de gilets ou de casques. Votre laser sera votre cible, vous serez ainsi totalement libre de vos mouvements et serez plus rapide, pour toujours plus de fun ! Vous croiserez des figurines 2D et 3D bien cachées, qui elles aussi joueront leurs rôles dans la partie et n'hésiteront pas à vous viser. Sous une lumière noire, laser et des jeux de lumières. Vous vous retrouverez dans un décor toujours plus réaliste.

Le Laser Kart, le jeu Mario Kart mais en vrai

Vous allez vous régaler en vous plongeant dans le jeu Mario Kart. Vous piloterez un kart électrique que vous pourrez emmener dans toutes les directions. Vous ressentirez le plaisir de la glisse tout en pilotant. Sensations et amusement garantis ! A l'aide des laser positionnés sur les karts, vous pourrez viser vos adversaires. A vous de toucher un maximum de fois, vos concurrents !

Découvrez aussi la réalité virtuelle en multi-jeux qui vont vous permettre de vous plonger dans un artificiel crée numériquement. Essayez-vous au Sim Racing : deux simulateurs de courses, prenez de volant comme si vous étiez pilote sur circuit. Ou encore l'Escape Game en partenariat avec Fun Room

A l'occasion d'Halloween, Laser Land vous propose samedi 30 octobre, un stand maquillage, une maquilleuse enfant et adulte sera présente pour vous horrifier de la manière que vous souhaitez ! Une soirée déguisée animera le Laser Land, avec Tony C pour mixer la musique de votre soirée d'Halloween.

