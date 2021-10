JEU - Gagnez votre pass famille pour le Laser Quest Pau Lescar

Découvrez le Laser Quest Pau Lescar ! Le complexe vous propose 3 activités : Laser Game, ICombat et mini-golf. C'est le lieu idéal pour toute la famille, et pour profiter des vacances. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre pass famille du lundi 25 octobre au dimanche 7 novembre

France Bleu Béarn Bigore vous offre vos loisirs en famille pendant ces vacances de la Toussaint. Gagnez votre pass famille 4 personnes pour le Laser Quest de Pau-Lescar. C'est le pionnier du jeu Laser dans la région paloise, est une base de loisirs vous promettant une expérience unique au cœur de 3 activités différentes pour tous les âges, toute la famille. Chacun peut y trouver son bonheur pour un vrai moment de détente et d'amusement.

Pour les amateurs de laser game, vous serez plongé dans la pénombre d'un labyrinthe de près de 700 m² réparti sur deux étages. Vous aurez 20 min, un équipement infrarouge et un pistolet à pointeur laser pour gagner le plus de points possible et mener votre équipe à la victoire. Les enfants à partir de 7 ans peuvent profiter du laser game.

A l'occasion des vacances et d'Halloween, si vous venez déguisés et, ou maquillés, pour une partie achetée, vous profiterez d'une partie offerte, le dimanche 31 octobre de 14h à 19h.

En plus du Laser Quest, découvrez un jeu de stratégie pour les plus grands

Vous pourrez aussi testez votre stratégie et votre esprit d'équipe au travers des différents scénarios que vous propose l'activité ICombat. Vous serez muni de répliques d'armes à la pointe de la technologie, avec une simulation de recul de tir, pour une immersion totale. Le ICombat est ouvert aux adultes et aux ados à partir de 16 ans. Enfin, vous pourrez aussi profiter de l'extérieur, en journée ou en nocturne, du mini-golf et ses 18 pistes, pour un moment de détente en famille ou entre amis. Les plus petits dès 5 ans pourront s'y adonner.

Le centre Laser Quest Pau Lescar est ouvert 7 jours sur 7 et se trouve, rue d'Arsonval à Lescar, près du centre commercial Quartier Libre. Tel : 05.59.77.91.62

Facebook officiel du Laser Quest Pau Lescar

Site internet du Laser Quest de Pau-Lescar

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre pass famille 4 personnes pour le Laser Quest Pau Lescar du lundi 25 octobre au dimanche 7 novembre.