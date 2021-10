JEU - Gagnez votre pass famille pour La Foret Farfelue à Accous, le parc accrobranche

Pour profiter de ces vacances de la Toussaint, France Bleu Béarn Bigorre vous offre vos loisirs en famille. Gagnez votre pass famille 4 personnes pour le parc accrobranche La Forêt Farfelue à Accous. Depuis le mois de juillet 2021, c'est une toute nouvelle équipe qui vous accueille à la Forêt Farfelue. Nichée au cœur de la Vallée d'Aspe, vous serez entouré d'un paysage incroyable ! Sur plusieurs hectares de forêt, vous vous régalerez d'au moins 70 jeux différents. Vous tenterez l'incroyable parcours de 17 tyroliennes qui mérite le détour. Les sauts de Tarzan vous garantissent ici des frissons même aux plus courageux. Vous vous essaierez au Quick Jump, un grand saut dans le vide à 12 mètres, aussi spectaculaire que l'atterrissage est doux.

La Forêt Farfelue, pour toute la famille

A la Forêt Farfelue, vous trouverez des parcours pour tous les niveaux, tous les âges dès 4 ans : du parcours verts aux grand frisson du parcours noirs, les sensations sont au rendez-vous. Vous passerez de rondins de bois en ponts de singe, des ponts népalais aux filets ...

Les animateurs sont constamment à vos côtés, pour suivre vos évolutions et vous venir en aide si besoin.

On s'amuse, on teste et dépasse ses limites, et on rit énormément en famille. En plus, de la buvette, vous pourrez admirer les parapentes décoller ! Un site magnifique.

