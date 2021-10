JEU - Gagnez votre pass famille pour le Positive Jump & Challenge - Trampoline Park et Warrior Park

Pour ces vacances de la Toussaint, France Bleu Béarn Bigorre vous offre vos loisirs en famille ! Le lieu idéal pour s'éclater et faire les fous, c'est le Positive Jump & Challenge - Trampoline Park et Warrior Park à Pau. Un complexe de loisir regroupant le Positive Jump, Positive Challenge et Positive Kids. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, gagnez votre pass famille 4 personnes pour le Positive Jump & Challenge - Trampoline Park et Warrior Park du lundi 25 octobre au dimanche 7 novembre.

Le Positive Jump

LePositive Jump & Challenge - Trampoline Park et Warrior Park vous propose de nombreuses d’activités. Vous profiterez d'un parcours Dodgeball : balle aux prisonniers, volley ou badminton sur trampolines. Vous pourrez laisser libre court à vos envie avec la Free Zone pour bondir et rebondir sans modération, une zone libre pour sauter et virevolter dans tous les sens. Vous découvrirez une façon originale de faire du basket avec la Dunk Zone. Vous découvrirez la Zone Pro : marchez sur les murs en rebondissant à des mètres de hauteur. Vous vous défoulerez dans la Battle zone : vous relèverez un duel sur une poutre à l'aide d'une barre de mousse. Vous profiterez du bac à mousse : une fosse remplie de milliers de cubes en mousse. Les plus petits ne sont pas en reste, puisqu'une zone Mini Jumper est dédié aux enfants de 4 à 5 ans.

Relevez le Positive Challenge

L'autre activité que vous propose ce parc unique est le Positive Challenge. Qui sera le plus rapide sur le Big Bounce ? Vous avez surement vu l’émission sur TF1, cette course de trampolines parsemée de différents obstacles. Et bien vous l’avez à Pau !

Le Big Bounce ce sont 28 mètres de course linéaire, unique en France avec différents obstacles. Une course chronométrée avec un buzzer au départ et un à l’arrivée, en haut de notre plan incliné. Venez vous challenger en famille ou entre amis.

La parcours Ninja Warrior, labellisé par la marque "Warrior park". Le parcours des héros, des lignes dignes de l’émission de TF1, unique dans la région. Plus de 280 m² d’obstacles gigantesques : anneaux, cubes, plateformes, tyrolienne, volants à inertie, avec 4 lignes de différents niveaux. C’est à Pau et rien qu’à Pau, un espace unique en France. Réveillez votre âme de warrior et venez vous challenger seul ou en groupe.

Le Positive Kids, un espace de Jump pour les enfants de 2 à 5 ans

Les petits ont aussi droit à leur espace de Jump, comme les grands. Ils retrouveront une fosse à mousse avec un mur d’escalade pour travailler l’agilité, la coordination dans l’espace, avec des prises artificielles adaptées à leur morphologie.

9 trampolines qui permettra à nos petits de travailler les repère dans l’espace, mais aussi l’agilité, la souplesse ...

Une belle zone dite “Baby gym” avec différents modules, permettra aux enfants de travailler l’éveil, la motricité et l’équilibre.

Le Positive Jump & Challenge - Trampoline Park et Warrior Park à Pau se trouve au nord de Pau, Avenue Larribau, près du centre scientifique Total. Tél : 06 45 67 36 65