JEU - Gagnez votre pass famille pour le Zoo d'Asson

Pendant ces vacances de la Toussaint, France Bleu Béarn Bigorre vous offre vos loisirs en famille. Gagnez votre pass famille 4 personnes pour le Zoo d'Asson, la sortie idéal à faire en famille pendant ces vacances. Jouez du lundi 25 octobre au dimanche 7 novembre, tous les jours de 11h à midi et à 18h20.

Le Zoo d'Asson fête Halloween

A l'occasion d'Halloween, le Zoo d’Asson vous propose de vous immerger dans une ambiance mexicaine baptisée "Dia de los muertos" avec des décorations originales et une selfy-zone dédiée.

Le Zoo d'Asson vous propose, sur réservation, une nocturne spéciale Halloween dimanche 31 octobre. L'occasion de découvrir le parc zoologique de nuit. Partez pour plus de 2 heures de visite guidée et commentée, à la lumière des torches, bougies, des ballons mexicains qui vont éclairer votre parcours. Vous découvrirez les animaux dans leurs activités nocturnes, et de nombreuses surprises à sensations.

Durant les vacances de la Toussaint, le Zoo d'Asson propose également des stages mini-soigneurs. Les enfants vont visiter le parc en compagnie d'un soigneur-animateur qui leur fait découvrir le métier de soigneur-animalier. Les petits vont nourrir les animaux, préparer certaines gamelles et participer à une animation dans le bus pédagogique. Une expérience originale que les enfants vont adorer. Dates de stages : mercredi 27 octobre, samedi 30 octobre, lundi 1ier novembre, mercredi 3 novembre, samedi 6 novembre.

Le zoo d'Asson, une plongée dans le monde animal

Le Zoo d’Asson est un lieu incontournable en Béarn pour tous les amoureux des animaux. Depuis 1964, ce parc zoologique propose de découvrir sur 5 hectares près de 500 espèces des cinq continents, mais également un parc à dinosaures et un jardin botanique. En plus des « stars » comme le tigre blanc Radjah, les panthères des neiges, ou les petits pandas, le parc propose de vivre un moment unique auprès des animaux. On peut ainsi évoluer au milieu des oiseaux ou avec des lémuriens et des kangourous en liberté. Nouveauté depuis cet été, il est maintenant possible d’entrer dans une serre tropicale Le Temple perdu et côtoyer des chauves-souris géantes

Site officiel du Zoo d'Asson

Facebook officiel du Zoo d'Asson

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, gagnez votre pass famille 4 personnes pour le Zoo d'Asson. Jouez du lundi 25 octobre au dimanche 7 novembre, tous les jours de 11h à midi et à 18h20.