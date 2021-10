JEU - Gagnez votre pass famille pour Ludopia à Accous

Pendant ces vacances de la Toussaint, France Bleu Béarn Bigorre vous offre vos loisirs en famille. Gagnez votre pass famille 4 personnes pour Ludopia à Accous, le parc insolite des Pyrénées, au cœur de la Vallée d'Aspe. Jouez au jeu "Les petits monstres" du lundi 25 octobre au dimanche 7 novembre de 11h à midi et à 18h20.

Ludopia, est l'endroit parfait pour profiter en famille de ces vacances de la Toussaint. Les enfants vont se régaler avec plus plus de 3 heures de jeux, à travers 100 jeux différents, du plus classique au plus original, vous allez stimuler tous vos sens. Au cœur d'un paysage incroyable, vous découvrirez des parcours ludiques : parcours pieds nus, dans le noir, jeux sonores, jeux de lumières, illusions d'optique, labyrinthe, jeux du monde, manège mécanique, parcours aventures … Des jeux en bois, géants, traditionnels, une grande gamme d’activités. L'espace Ludopia c’est autant pour les petits que pour les grands. Vous allez aussi retrouver le temps d'un après midi, votre âme d'enfant !

Les nouveautés à Ludopia

Et comme chaque année, retrouvez à Ludopia, de nouveaux jeux plus insolites les uns que les autres : des cabanes « boîte à sardines », le le petit coin, la chaise de juge, baignoire aux canards … Il y en aura pour tous les goûts. Autre nouveauté, le snack qui est dorénavant pratiquement 100% bio, un changement qui va dans le sens de la démarche écologique et solidaire du parc, dont les modules sont créés à partir de matériaux de récupération.

