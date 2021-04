JEU – Gagnez votre saut en parachute en tandem avec Yep Yep Parachutisme

Vous avez toujours rêvé de sauter en parachute ? France Bleu Béarn Bigorre et Yep Yep Parachutisme réalise votre rêve. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, gagnez votre saut en parachute en tandem depuis un hélicoptère. Jouez jusqu’au dimanche 25 avril au jeu "Les Petits Voltigeurs" tout au long de la journée.

Vous allez vivre une expérience hors-norme et totalement inoubliable. Vous sauterez en parachute en tandem depuis un hélicoptère sur des sites exceptionnels. ! Le saut depuis un hélicoptère permet de sauter sur des sites loin des aérodromes ; à vous, les Pyrénées, le lac du Gabas ou le lac de Loudenvielle ! Vous profiterez, d'abord, d’un vol de 15 minutes de découverte, des paysages et du fabuleux panorama du Béarn, de la Bigorre, des Pyrénées vu du ciel. Vous pourrez admirer les vallées du Gavarnie, de l'Ouzoum et d'Ossau. Puis, ce sera l’heure du grand saut ! Une chute libre de 50 secondes environ à 200 Km/h puis le parachute s'ouvrira à 1500 mètres, mais le plaisir continuera pendant 6 à 8 min, le temps d'explorer "encore" vallées et collines. Vous allez vous laissez transporter. Dès l'ouverture de la porte, sensations et émotions garanties !

France Bleu Béarn Bigorre et YepYep Parachutisme vous offre aussi la vidéo en 360°, pour revivre votre saut inoubliable sous tous les angles !

Ecoutez Thibault Adnet, de Yep Yep parachutisme, vous raconte cette expérience hors-norme du saut en parachute :

Thibault Adnet, fondateur de Yep Yep Parachutisme Copier

Comment jouer et gagner ?

Ecoutez bien France Bleu Béarn Bigorre jusqu’au dimanche 25 avril. Jouez au jeu Les petits voltigeurs tout au long de la journée. Dès que vous entendez le signal de vos animateurs, appelez le 05 59 98 09 09. A vous de jouer, et à vous le grand saut ! Bonne chance !

