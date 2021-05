JEU - Gagnez votre séjour dépaysant à La Cabane de Domengé à Fichous-Riumayou

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre séjour de rêve pour deux personnes dans La Cabane de Domengé à Fichous-Riumayou (64) avec accès jacuzzi. Dépaysement et évasion garanties ! Jouez au jeu "Les trésors de Fébus" du lundi 10 au vendredi 14 mai de 10h à 11h

Gagnez votre séjour de détente absolue et de dépaysement pour deux personnes à La Cabane de Domengé à Fichous-Riumayou, avec petits déjeuners, accès jacuzzi et plateau de charcuterie. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez au jeu "Les trésors de Fébus" du lundi 10 au vendredi 14 mai de 11h à midi.

Dépaysement garanties à La Cabane de Domengé

Profitez d'un réel moment de détente à La Cabane de Domengé, une cabane perchée à 6 mètres du sol. Découvrez un nid douillet dans un cadre naturel, calme et romantique. Le soir, dégustez un plateau de charcuterie composé essentiellement de produits régionaux. Une kitchinette est aussi à votre disposition. Vous profiterez aussi d'un authentique spa intégré sur la terrasse couverte, et des vapeurs d'eau chaude, pour une réelle sensation de bien-être. Vous allez vivre en parfaite harmonie avec la nature.

Votre cabane dispose d'une douche à l'italienne. A votre réveil, vous vous régalerez d'un petit déjeuner copieux qui vous attendra au pied de la cabane. Vous n'aurez plus qu'à le hisser a l'aide d'une poulie. Vous allez prendre le temps d'une vraie parenthèse.

Comment jouer et gagner ?

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez du lundi 10 au vendredi 14 mai de 11h à midi au jeu "Les Trésors de Fébus". Répondez à un maximum de questions en 64 secondes chrono. Des questions locales, d'actu, de cultures générales ... Testez vos connaissances. Le meilleur score de la semaine remporte ce séjour de rêve !

Site internet de La Cabane de Domengé

Facebook officiel La Cabane de Domengé