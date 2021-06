JEU - Gagnez votre séjour de rêve au nouvel hôtel 4 étoiles Mercure Peyragudes Loudenvielle

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, gagnez un séjour de rêve pour deux personnes dans le tout nouvel hôtel 4 étoiles Mercure Peyragudes Loudenvielle : nuit en demi-pension, spa et soins Nuxe. Jouez du lundi 7 au vendredi 11 juin, en écoutant France Bleu Béarn Bigorre tous les jours de 11h à midi.

France Bleu Béarn Bigorre et le tout nouvel hôtel 4 étoiles Mercure Peyragudes Loudenvielle vous offrent un séjour de rêve. Gagnez votre nuit en chambre double pour deux personnes en demi-pension avec accès au Spa Nuxe et soins Nuxe pour deux personnes. Un vrai moment privilégié de douceur pour prendre soin de vous, vous évader et vous faire du bien.

Le nouvel hôtel Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées, un écrin authentique

Le nouvel hôtel Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées est un écrin authentique au cœur des Pyrénées. Il est installé dans le village de Loudenvielle, à 900 mètres d'altitude, près du lac de Génos, du centre thermoludique Balnéa et face au télécabine Skyvall qui dessert la station de montagne de Peyragudes. Situé dans la Vallée du Louron, entre lac et montagne, le Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées a une situation géographique idéale pour les amoureux de montagne : quelques secondes à pied suffisent pour rejoindre Peyragudes via le Skyvall.

L'hôtel 4 étoiles Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées est un établissement de caractère, construit dans un mélange de pierres de la région, de bois et d'ardoises. L'hôtel s'inspire des chalets pyrénéens et garde l'authenticité du village de Loudenvielle.

L'hôtel vous propose un large panel de services : espace bien-être, bassin de nage extérieur chauffé ... Avec son SPA Nuxe, l'hôtel Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées est déjà une destination idéale, en été comme en hiver.

Découvrez le restaurant "Copains"

Dans le restaurant "Copains" de l'hôtel Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées, le chef travaille les produits locaux pour vous faire déguster une cuisine pyrénéenne qui met à l'honneur le fait maison.

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez tous les matins du lundi 7 au vendredi 11 juin de 11h à midi et gagnez votre séjour de rêve à l'hôtel Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées.

