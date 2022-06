JEU Gagnez votre séjour en famille au Futuroscope

En route pour le Futuroscope, près de Poitiers ! France Bleu Picardie vous offre votre séjour en famille comprenant :

L'accès au parc sur 2 jours

L'accès au spectacle nocturne "La clé des Songes"

Une nuit à l'hôtel du Futuroscope

Une carte carburant de 50 euros

Un cadeau d'une valeur de 450 euros.

Pour gagner, écoutez France Bleu Picardie !

Votre fidélité récompensée ! Du 18 au 24 Juin, écoutez France Bleu Picardie tous les jours. Tous les participants de tous les jeux sont automatiquement inscrits pour le grand tirage du vendredi 24 Juin à 8h40 en direct dans "Le 6/9 France Bleu Picardie". Bonne chance !

Futuroscope, toutes les forces d’attraction !

Au Futuroscope, vous serez attiré par une force magnétique irrésistible : votre curiosité. Vous plongerez au cœur d’une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde, Chasseurs de Tornades, et vous en sortirez tout ébouriffé. Vous réveillerez l’aventurier qui sommeille en vous et vous deviendrez astronaute avec Objectif Mars. À la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le nouveau spectacle nocturne : La Clé des Songes. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée.