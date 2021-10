JEU - Gagnez votre séjour et passez un Halloween inoubliable au Parc Astérix

Du 2 octobre au 7 novembre, le Parc Astérix se métamorphose en un spectacle permanent autour de monstres et de créatures terrifiantes. “Peur sur le Parc", revient et vous allez aimer avoir peur !

Venez vivre des expériences diaboliques avec des attractions méconnaissables, des rencontres effrayantes et 4 maisons hantées...

Suivez le parcours qui vous convient - DR

Vous séjournerez à l’Hôtel Les 3 hiboux, La cité suspendue, Les quais de Lutèce ou dans un des hôtels partenaires du parc Astérix, selon la disponibilité des hôtels.

Le séjour inclus le petit déjeuner et le dîner sous forme de buffet pour 4 personnes, les frais de dossiers et les frais de parking de l’hôtel.

Petits Frissons, Frayeur Modérée ou Grosse terreur, il y en a pour toute la famille !

3 niveaux de frayeur

Pour garantir à tous la plus belle expérience, les zones de peur sont délimitées partout sur le Parc, grâce à des feux de signalisation pour informer du degré de frayeur : Petit frisson pour les plus petits, Frayeur modérée pour toute la famille et Grosse terreur pour les plus téméraires.

Citrouilles et toiles d'araignées seront vos compagnons de route - DR

Les plus petits pourront arpenter un parcours aux allures de jardin vivant dans La Forêt d’Idéfix. Tout un monde végétal sera mis à l’honneur à travers des créatures plus vraies que nature !

Le Chemin des Sorciers : sous les effets d’un horrible sortilège, la Nationale 7 délire et emmène les visiteurs à bord de ses vieux tacots pour une promenade semée d’embûches, de sorciers et de citrouilles.

Les Chaudrons Infernaux... bouillonnent ! Attention, vous n’êtes pas seuls ! Des spectres tourbillonnent avec vous dans les ténèbres...

A la recherche du farfadet : Au cœur du village, aidez notre gaulois Approchethéorix à retrouver cette fabuleuse et fascinante créature qu’est le farfadet. Une aventure pleine de surprises !

Les Maisons Hantées

Les catacombes Dernière maison hantée du parc, elle s’adresse aux visiteurs les plus téméraires tentés par une expédition effroyable dans la partie la plus sombre des catacombes. Guidés par un fossoyeur jusqu’à une entrée secrète en plein cœur d’un cimetière, ils pénètrent dans la maison hantée par un grand caveau situé dans les tunnels souterrains. Très vite, ils comprennent qu’ils sont piégés... Éboulement, fosse commune, tunnel, cadavres, rien ne sera épargné aux courageux visiteurs d’un jour à la recherche d’une sortie...

Les clowns de La Foire aux 6 Trouilles -

La Maison de la Peur Pour les amateurs de sensations fortes... Ici, les visiteurs sont hypnotisés par le Dr Cérébrus. Psychiatre et Alchimiste à ses heures, qui les entraîne dans un parcours initiatique jonché de vampires, morts-vivants et autres monstres pour affronter leurs pires cauchemars !

La Colère d’Anubis Au musée du Havre, l’inventaire d’une collection d’Égypte antique a libéré des esprits contrariés. Si on les provoque, nul ne sait comment ils vont se manifester. Un lieu où il est préférable de rester sur ses gardes…

Mission Perdue : Les visiteurs vont partir pour une expédition dans les étoiles à la recherche de l’équipage égaré sur une étrange planète. Rencontre du 3ème type garantie avec des créatures étranges. Expérience en 3D.

Des rencontres effrayantes

Les Rues de Paris seront toujours aussi captivantes à travers l’intervention de différents personnages : zombies, sorcière, bête sauvage ou encore chevaliers d’un autre temps ne manqueront pas de surprendre les visiteurs les plus courageux.

La foire aux 6 trouilles Dans une fête foraine abandonnée, des personnages psychédéliques ont pour mission de faire vivre 6 expériences aux visiteurs à travers des danses, cascades ou jeux en tous genres. Déconseillé aux moins de 10 ans.

Spectacle au Village Gaulois -

Le spectacle Métamorphosis : métamorphose en direct d’un homme en une créature effrayante.

Le spectacle Magna Maléficus : ensorceleur de père en fils, les pouvoirs hypnotiques de Magna Maleficus ensorcèlent les visiteurs

Des nocturnes terrifiantes

Oserez-vous vous attarder dans le parc les 28, 29, 30 et 31 octobre de 19h à 1h du matin ?

Inferno, le spectacle de feu. Une création électrisante mettant en scène une multitude de chorégraphies enflammées et jongleries graphiques.

Spectacle nocturne Oziris. Son et lumières, mapping vidéo avec jeux d'eau, une expérience hypnotique !

Le défilé des monstres. Chaque soir, retrouvez la déambulation du drakkar et des créatures monstrueuses.

ATTENTION : Ces soirées nécessitent des billets spécifiques. Sachez également que le parc se réserve le droit de modifier sa programmation artistique en fonction de l’évolution des mesures sanitaires.

Des mesures sanitaires maintenues

Le Parc Astérix maintient les mesures sanitaires exceptionnelles pour garantir la sécurité des visiteurs et des salariés.

La capacité d’accueil des Maisons Hantées est régulée. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans sur l’ensemble du Parc et des hôtels.

Les mesures de nettoyage sont intensifiées, afin de garantir le bon respect des normes de propreté et de sécurité sanitaire. Des points de gel hydroalcoolique sont disponibles un peu partout sur l’ensemble du Parc et dans les hôtels. La désinfection des mains est notamment obligatoire à l’entrée de chaque attraction et des maisons hantées.

Dans les files d’attente des attractions et maisons hantées, une distanciation sociale est appliquée par groupe de personnes (amis, famille, venus ensemble sur le Parc).

Le Pass Sanitaire est désormais obligatoire. Il est possible d’effectuer un test antigénique à l’entrée du Parc (test payant 20€)

- -

Comment jouer ?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple.

Il suffit d’écouter votre France Bleu et de participer aux sélections organisées à différents moments de la journée.

Le gagnant sera révélé le lundi 25 octobre dans l’émission “On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission” présentée par Willy Rovelli