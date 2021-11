Du 29 novembre au 5 décembre, France Bleu et le Parc Astérix vous propose de remporter un séjour pour 4 personnes pour fêter la magie de Noël à la mode gauloise et profiter d’un programme aux petits flocons !

JEU - Gagnez votre séjour et passez un noël inoubliable au Parc Astérix

Du 18 décembre au 2 janvier, le Parc Astérix arbore les couleurs de Noël !

L’hiver approche en Gaule et le Village se prépare à accueillir spectacles et activités de glisse enneigée parmi les 45 attractions et spectacles du Parc.

Tentez votre chance de remporter un séjour en famille pour profiter de ce décor grandiose et des allées du Petit Marché de Noël où vous pourrez côtoyer les personnages incontournables de la bande dessinée.

Vous séjournerez à l’Hôtel Les 3 Hiboux, La Cité Suspendue, Les Quais de Lutèce ou dans un des hôtels partenaires du Parc Astérix, selon la disponibilité des hôtels.

Le séjour inclus le petit déjeuner, le dîner pour 4 personnes, les frais de dossiers et les frais de parking de l’hôtel.

Glisse et sensations au menu des gaulois !

Après s’être frayé un chemin entre les menhirs enneigés, les gaulois amateurs de glisse et de sensations peuvent découvrir l’univers de Tous en Piste avec des patinoires et pistes de luges.

Vivez un noël inoubliable au Parc Astérix - Astérix® -Obélix® -Idéfix® / © 2021 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo

De quoi ravir toute la famille dans un lieu couvert et abrité qui immerge les visiteurs dans un tout nouveau décor inspiré de la fabrique de jouets du Père Noël.

Des spectacles aux 4 coins du parc !

D’une durée de 15 à 25 minutes, ces spectacles thématiques mettront en scène acrobates, danseurs et magiciens dans des univers variés invitants au voyage et à l’émerveillement.

• Qui veut la peau du Père Noël ? Un spectacle de Noël sur glace exclusif qui se déroule au cœur de la fabrique à jouets du père Noël au théâtre de la Joconde.

• Quel Cirque ! Acrobates et danseurs transportent les visiteurs dans le monde du cirque. Un spectacle à découvrir dans les arènes et qui épatera petits et grands.

• Chronos, Magie et Illusions. Un spectacle qui mêle magie et grandes illusions. Un époustouflant voyage à travers le temps au théâtre de Panoramix.

Vivez un noël inoubliable au Parc Astérix - Astérix® -Obélix® -Idéfix® / © 2021 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo

• L’île aux Vœux. Un spectacle nocturne et poétique sur le lac clôturera la journée des visiteurs, avec des effets de lumières, feux d’artifice et des effets pyrotechniques.

Des mesures sanitaires maintenues

Le Parc Astérix maintient des mesures sanitaires pour garantir la sécurité des visiteurs et des salariés.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans sur l’ensemble du Parc et des hôtels. Les mesures de nettoyage sont intensifiées, afin de garantir le bon respect des normes de propreté et de sécurité sanitaire.

900 points de gel hydro-alcoolique sont disponibles sur l’ensemble du Parc et des hôtels.

Astérix® -Obélix® -Idéfix® / © 2021 Les éditions Albert René / Goscinny - Uderzo -

Comment jouer ?

Pour tenter votre chance, rien de plus simple.

Il suffit d’écouter votre France Bleu et de participer aux sélections organisées à différents moments de la journée.

Le gagnant sera révélé le lundi 6 décembre dans l’émission “On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission” présentée par Willy Rovelli.