JEU - Gagnez votre séjour Gourmand & Spa sur France Bleu

France Bleu continue de prendre soin de vous ! Après vous avoir offert un séjour à l'Île de Ré, cette semaine c'est un weekend gourmandise & spa que nous vous proposons !

Parmi une sélection de plus de 690 séjours, vous pourrez choisir LE weekend cocooning idéal dans la région de votre choix ! Une escapade à quelques minutes de chez vous ? C'est possible ! Un séjour vers des contrées plus ensoleillées ? Possible aussi !

Hôtel étoilés, spas de rêve, il y en aura pour tout le monde cette semaine sur France Bleu ! 1 nuit avec petit-déjeuner, 1 dîner et 1 séance de bien-être pour 2 personnes... de quoi se ressourcer quelques semaines avant la rentrée ! En plus, France Bleu vous donne un coup de pouce pour le trajet : 50€ d'essence vous sont offerts !

Comment participer ?

Ecoutez France Bleu et participez à nos jeux ! A tout moment, vous pourrez remporter votre sélection pour notre grand tirage du 16 Août. Alors, bonne chance à tous !