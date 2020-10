JEU - Gagnez votre séjour insolite au domaine des deux clos à Pontiacq-Viellepinte (64)

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre séjour insolite au domaine des deux clos à Pontiacq-Viellepinte, comprenant une nuit pour deux personnes, les dîners en table d'hôtes, petits déjeuners et l'accès au bain nordique. Jouez du lundi 5 au vendredi 9 octobre de 11h à midi.

France Bleu Béarn Bigorre vous offre un séjour originale au domaine des deux clos à Pontiacq-Viellepinte. Le séjour comprend une nuit pour deux personnes dans une yourtes mongoles, les dîners en table d'hôtes, les petits déjeuners et l'accès au bain nordique pour un vrai moment de détente. Dépaysement garanti au domaine des deux clos ! Ce séjour est une vrai invitation au voyage et à l'évasion. Vous allez vivre une expérience unique et vous évadez du quotidien.

Gagnez un séjour dépaysant

Les yourtes du domaine des deux clos, en plein cœur, d'un parc arboré, sont équipées de lits mongols et de tout le confort nécessaire. Vous pourrez, même, profiter de votre séjour cet hiver, dans une yourte chauffée. Enfin, vous pourrez plonger dans le bain nordique chauffé au bois. Le Domaine des deux clos se compose d'une bâtisse du XIXème, d'un gîte classée 3 étoiles, d'une suite familiale et de trois yourte, en plein d'un magnifique parc arboré.

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre du lundi 5 au vendredi 9 octobre de 11h à midi, jouez aux "Trésors de Fébus" et gagnez ce séjour unique