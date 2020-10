JEU - Gagnez votre séjour pour 4 personnes à la Cité du Vin à Bordeaux

Gagnez votre séjour pour 4 personnes à la Cité du vin à Bordeaux, votre repas au restaurant brasserie Latitude20 et votre nuit à l'Appartcity 3 étoiles Confort Bordeaux Chartrons. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez du lundi 12 au vendredi 16 octobre de 11h à midi aux "Les trésors de Fébus".

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, et gagnez votre séjour pour 4 personnes à Bordeaux. Vous visiterez en famille la Cité du vin, vous déjeunerez au restaurant Latitude20 et vous dormirez dans l'appart'hotel 3 étoiles, l'Appartcity Confort Bordeaux Chartrons. Votre séjour sera valable jusqu'au 31 août 2021. Jouez du lundi 12 au vendredi 16 octobre, en écoutant France Bleu Béarn Bigorre de 11h à midi.

La Cité du vin, pour tous les curieux et passionnés

Petits et grands, la Cité du Vin vous accueille au cœur d’un bâtiment à l’architecture emblématique pour un voyage sensoriel dans l’univers du vin. Vous explorerez 19 modules au cours de votre parcours : paysages et vignobles du monde, histoire, arts, arômes, fabrication du vin, art de vivre ou encore gastronomie. Votre visite de la Cité du vin se termine au Belvédère avec la dégustation d’un verre de vin du monde ou d’un jus de raisin pour les plus jeunes et une vue à 360° sur la ville Bordeaux.

Le restaurant Latitude20 au cœur de La Cité du vin

Latitude20, au rez-de-chaussée de la Cité du Vin, c’est tout d’abord une cave exceptionnelle avec une gamme de 800 vins dont 550 étrangers, venant de 73 pays. C’est également une brasserie traditionnelle ou vous pourrez déguster une sélection de 40 vins au verre. Enfin, c’est aussi un snack gourmand pour se restaurer rapidement !

L'Appart’City Confort Bordeaux Chartrons 3 étoiles

Les gagnants séjourneront à l’Appartcity Confort Bordeaux Chartrons, 3 étoiles dans un appartement familial pour 4 personnes. Le groupe Appart City, leader de l’appart-hôtel en France avec 104 établissements, propose 2 gammes d’appart-hôtels, du 2 au 4 étoiles pour des séjours d'affaires ou de loisirs, pour une nuit, une semaine ou plusieurs mois. Les appart-hôtels Appart'City se trouvent au cœur des grandes villes françaises, dans des quartiers d’affaires, à proximité des transports en commun et des commerces. Les appartements, du studio à l’appartement 3 pièces, offrent un équipement de standing avec un espace nuit, une salle de bain indépendante, un coin cuisine aménagé et équipé et un espace bureau avec toute la connectique nécessaire et internet gratuit. Séjourner chez Appart City, c’est plus de liberté pour faire ce que vous voulez, comme vous voulez, un peu comme chez vous.