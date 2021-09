JEU - Gagnez votre séjour pour le concert évènement de Kimberose à la Maison de la radio et de la musique !

Vous l'entendez sur France Bleu, vous allez maintenant pouvoir la voir en LIVE ! Une tornade de fraîcheur qui s'est révélée à nous, entre autre, avec le titre Back on my feet.

Influencée d'un côté par Lauryn Hill ou Ella Fitzgerald et de l'autre autre par les Destiny's Child ou Madonna, c'est en 2018 que Kimberose, à la sortie de son album Chapter One, enchaîne les festivals et se pose comme l'une des révélations musicales du moment. Un succès confirmé depuis par son second album Out et son vibrant single Sober.

Assistez à son concert évènement le 10 septembre à la Maison de la Radio et de la Musique

Le 10 septembre, Kimberose sera sur la scène du studio 104 pour un concert exceptionnel. Pour fêter ça, France Bleu vous offre une expérience unique, 100% VIP, quelques mois avant son concert Salle Pleyel : vos places pour le concert, une rencontre avec l'artiste, une nuit d'hôtel avec petit-déjeuner et la prise en charge de vos trajets aller-retour vers Paris.

Pour gagner ce magnifique moment, 2 possibilités :

Ecouter France Bleu à tout moment et participez à nos jeux dédiés à l'évènement Vous inscrire juste ici !

Kimberose, artiste soutenue par France Bleu, vous dévoile toutes ses facettes, à l’occasion d’un France Bleu Live enregistré à la Maison de la Radio et de la Musique. Bonne chance à tous !