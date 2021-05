JEU - Gagnez votre séjour VIP sur la tournée du spectacle musical "Je vais t'aimer"

C'est le spectacle événement de la rentrée 2021 en partenariat avec France Bleu. La comédie musicale "Je vais t’aimer" avec les plus grands succès de Michel Sardou débute sa tournée prochainement, et France Bleu vous offre votre séjour VIP pour y assister !

Spectacle musical "Je vais t'aimer" avec les plus grands succès de Michel Sardou

La tournée du spectacle événement "Je vais t’aimer", autour des plus grands succès de Michel Sardou, débute sa tournée dès le mois d'octobre 2021 à Lille, puis passera par Paris, Lyon, Strasbourg, Toulouse ou encore Bordeaux. Plus de 28 dates programmées partout en France.

France Bleu vous offre une chance unique de vivre ce spectacle en VIP ! Deux séjours pour deux personnes sont à gagner sur l'une des dates de la tournée, comprenant le transport, l'hôtel avec petits-déjeuners et deux invitations VIP au spectacle.

Je vais t'aimer

"Je vais t’aimer", le spectacle événement de la rentrée 2021 en partenariat avec France Bleu, autour des plus grands succès de Michel Sardou. Quatre décennies d’amitiés, de joies et de désillusions, une histoire qui débute lors du voyage inaugural de la ligne transatlantique Le Havre – New York à bord du paquebot France.

Des chansons iconiques et des textes toujours d’actualité, des extraits de vie, des moments d’émotions intemporelles où chacun pourra se reconnaître. Vous savez déjà que vous allez aimer !

Deux chances de gagner

Deux séjours pour deux personnes sont à gagner en participant soit au tirage au sort en ligne soit en jouant à l'antenne aux moments indiqués. Les gagnants seront contactés le 17 mai par Willy Rovelli dans son émission "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission". Bonne chance !

Le règlement du jeu est disponible ici !