JEU - Gagnez votre stérilisateur automatique Le Pratique pour faire toutes vos conserves

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre stérilisateur automatique Le Pratique, en jouant du lundi 5 au vendredi 9 avril de 10h à 11h. Ecoutez bien France Bleu Béarn Bigorre, répondez aux questions de jeux toute la semaine, et remportez votre stérilisateur Le Pratique vendredi 9 avril à 10h40. Avec le retour des beaux jours, revient aussi la saison des récoltes dans le jardin, et l'envie de faire des bocaux et conserves, avec le stérilisateur Le Pratique, faire des conserves n'aura jamais été aussi simple et rapide !

Le premier stérilisateur électrique automatique d'une capacité de 14 bocaux !

Le stérilisateur Le Pratique était la nouveauté la plus attendue de 2020. Ce stérilisateur électrique automatique est très simple d'utilisation grâce à son écran LCD. Il est doté une cuve inox d'une capacité de 30 litres qui vous permettra de stériliser très facilement jusqu’à 14 bocaux de 1 litre Le Parfait simultanément. Sa double résistance de 2200W vous assure une chauffe rapide et constante et vous garantit des conserves réussies. Lui seul est équipé d’une minuterie de 180 minutes qui se déclenche automatiquement une fois la température atteinte

Installez vos bocaux dans votre stérilisateur, réglez la température, la durée souhaitée et votre stérilisateur se charge du reste, avec une capacité supérieure de 75% face aux autres stérilisateurs, faire des conserves n'aura jamais été aussi simple et rapide !

Découvrez la vidéo de présentation du stérilisateur Le Pratique

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Profitez de 15% de réduction !

En plus de remporter stérilisateur Le Pratique en écoutant France Bleu Béarn Bigorre, nous vous offrons la possibilité de profitez de 15% de remise valables sur le site AVosConserves (hors promo). Il vous suffit d'entrer le code promo FRANCEBLEU du lundi 5 avril au dimanche 18 avril. AVosConserves est le site de vente en ligne qui propose toute la gamme de bocaux Le Parfait et les accessoires Le Pratique pour la conserve. AVosConserves.com est le N°1 de la vente de bocaux et accessoires de la conserve pour les particuliers.