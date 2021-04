JEU - Gagnez votre vélo offert par Vélo Station Pau

Gagnez votre vélo offert par Vélo Station Pau. La limite de déplacement au delà des 10 kilomètres prend fin lundi, c'est l'occasion de partir avec ce vélo à la fois pour la ville et les loisirs. Tentez votre chance du lundi 3 au vendredi 7 mai de 11h à midi en écoutant France Bleu Béarn Bigorre.

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre vélo offert par Vélo Station Pau, situé au 9 boulevard Alsace Lorraine à Pau. Jouez du lundi 3 au vendredi 7 mai de 11h à midi au jeu "Les trésors de Fébus" en écoutant France Bleu Béarn Bigorre. Lundi 3 mai, la limitation de déplacement au delà des 10 kilomètres prend fin. C'est l'occasion d'en profiter pour s'aérer, changer d'air, prendre le grand air, et retrouver le goût de la liberté ! Vélo Station Pau vous offre votre vélo Montana Lunapiena 28'', un vélo à la fois urbain et pour les loisirs, d'une valeur de 449 euros.

Vélo Station Pau à votre service

Vélo Station Pau vous accueille au 9 boulevard Alsace Lorraine à Pau, est un magasin de ventes de vélos et d'accessoires, réparations, location, test vélo électrique, et cargo. Vélo Station Pau vous propose de la location toute l'année de vélos à partir d'une demi-journée ainsi que pour de la longue durée. Vélo Station Pau vous propose un service de réparation rapide toutes marques et de conseils. Retrouvez ici tous les services proposés par Vélo Station Pau

Comment jouer et gagner ?

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez du lundi 3 au vendredi 7 mai de 11h à midi au jeu "Les trésors de Fébus". Répondez à un maximum de questions en 64 secondes. Celle ou celui qui aura le meilleur score de la semaine sera le grand champion !