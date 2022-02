JEU - Gagnez votre voyage à Paris et assistez au concert de Stromae

Le chanteur belge est revenu récemment dans l'espace médiatique avec de nouvelles chansons, dont Santé, le premier extrait de son prochain album intitulé Multitude (sortie prévue au printemps), un titre rendant hommage aux héros du quotidien. Un retour gagnant, acclamé par la critique et le public. Mais c'est sur scène que le chanteur est le plus attendu. Sa dernière tournée Racine carré Tour, datant de 2015, ses prochains concerts promettent d'être de véritables événements.

C'est le jeudi 24 février 2022 que Stromae fera son grand retour sur scène ! Toutes les places ont été vendues en seulement quinze minutes, mais France Bleu vous en a mis de côté, rien que pour vous. Et ce n'est pas tout : où que vous soyez en France, nous vous offrons le voyage à Paris pour deux personnes (comprenant le transport de gare à gare, une chambre dans un hôtel***, les petits-déjeuners et, bien sûr, les places de concert).

Comment participer ?

Vous avez deux possibilités de jouer et de gagner :

soit en répondant à la question ci-dessous. Un tirage au sort désignera un gagnant, qui remportera le voyage à Paris pour deux personnes.

soit en jouant sur l'antenne de votre radio locale France Bleu. De nombreuses places sont mises en jeu.

Vous avez jusqu'au 21 février pour jouer. Bonne chance !

