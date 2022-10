JEU – Gagnez votre weekend pour deux en Irlande à l'occasion d'Halloween !

Terre de légendes et de contes, c'est cette semaine l'Irlande qui vous tend les bras dans 'Embarquement Immédiat". A gagner : vos vols aller-retour Paris/Dublin et 2 nuits en hôtel 3* dans la capitale irlandaise pour deux personnes, de quoi se plonger sans retenue dans l'ambiance mystique d'Halloween.

ⓘ Publicité

C'est en effet à l'Irlande que l'on doit cette fête. De tout temps les celtes ont fêté le Samhain, une grande célébration du feu et de festins qui marquait la fin de la saison de la lumière et le début des jours d'hiver. Pensant qu'une interaction entre le monde des vivants et celui des morts était possible à ce moment si particulier du calendrier, les Celtes se protègent en se déguisant pour confondre et effrayer les fantômes, croque-mitaines et autres démons. La tradition est née.

C'est une occasion unique de revenir aux origines d'une des fêtes les plus connues et célébrées que l'on vous propose cette semaine sur France Bleu Paris.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.