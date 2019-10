JEU Hommage au Centenaire du prix Goncourt décerné à Marcel Proust

Cabourg, France

En 1919, c'est Marcel Proust qui reçoit le Prix Goncourt pour son livre "À l'ombre des jeunes filles en fleurs", écrit en grande partie au Grand Hôtel de Cabourg. C'est grâce à ce prix qu'il acquiert sa renommée nationale.

Les samedi 26 et dimanche 27 octobre, pour fêter ce centenaire, les Amis de Vinteuil et les Amis de Cabourg avec le soutien de la ville de Cabourg, organisent un week-end hommage riche en événements. 31e salon du livre de Cabourg, exposition « Histoire du Prix Goncourt », une table ronde « Proust et le Goncourt » par Pierre Assouline et Luc Fraisse, deux concerts Belle Époque vous permettront de découvrir ou re-découvrir les liens entre la ville et Marcel Proust.

Les 4 finalistes pour le Prix Goncourt 2019 annoncés en direct du Grand Hôtel

Des membres de l’Académie Goncourt seront présents autour de Bernard Pivot, président du jury : Pierre Assouline, Françoise Chandernagor, Paule Constant, Didier Decoin, Virginie Despentes, Tahar Ben Jelloun, Éric-Emmanuel Schmitt…

Dimanche 27 octobre, en direct du salon Proust du Grand Hôtel de Cabourg, l'Académie Goncourt annoncera les quatre finalistes pour le Prix Goncourt 2019.

Gagnez les derniers livres des membres de l'Académie Goncourt

A l'occasion de ce grand week-end exceptionnel, France Bleu Normandie vous offre des lots avec tous les derniers livres des membres de l'Académie Goncourt :

Du côté de chez Drouant de Pierre Assouline

de Pierre Assouline Lire de Bernard et Cécile Pivot

de Bernard et Cécile Pivot Vernon Subutex 3 de Virginie Despentes

de Virginie Despentes Quand les Femmes parlent d'Amour de Françoise Chandernagor

de Françoise Chandernagor Des chauves souris, des signes et des hommes de Paule Constant

de Paule Constant Le Bureau des Jardins et des étangs de Didier Decoin

de Didier Decoin L'Insomnie de Tahar Ben Jelloun

de Tahar Ben Jelloun Journal d'un amour Perdu d'Eric Emmanuel Schmitt

Huit ouvrages que vous pourrez vous faire dédicacer ce week-end à Cabourg par les auteurs.