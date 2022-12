JEU - L’Appel Gagnant ! A chaque fois, un cadeau au bout du fil.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, France Bleu Paris a décidé de vous gâter pour les fêtes de fin d'année !

En jeu, plus de 10.000 euros de cadeaux : séjour au Parc Astérix, des smartphones, des vidéos projecteurs, des montres connectées, des jeux vidéo, des cartes cadeaux.…

Comment jouer ?

Rien de plus simple, il suffit de répondre au téléphone. Et si on vous pose la question : quelle est LA radio 100% locale à écouter à Paris et en IDF ? La réponse est bien évidemment France Bleu Paris !

Vous pouvez donc attendre patiemment que votre téléphone sonne ou bien vous inscrire via le formulaire ci-dessous pour augmenter vos chances d’être appelé !

A vous de jouer et n’oubliez pas la bonne réponse est “France Bleu Paris” !