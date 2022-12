JEU - L’Etape Gourmande joue au Père Noël !

L’Etape Gourmande joue au Père Noël ! (Image non contractuelle)

L’Etape Gourmande joue au Père Noël ! France Bleu et son partenaire la Maison Kaviari et Kaviari Delikatessen vous offrent le meilleur pour passer des fêtes gastronomiques et conviviales.

Que vous soyez en famille ou entre amis, nous avons pour vous des lots gourmands plein de saveurs et prêts à être dégustés ! Jouez, gagnez, et ce sera à vous de décider comment déguster ces saumons sauvages, fumés, marinés, ces sardines millésimées, ces taramas et autre tartare, le tout accompagnés de blinis cocktail.

Comment remporter un de ces 3 lots gourmands ?

Pour remporter un de ces 3 lots gourmands d'une valeur de 293 euros, c’est facile ! Inscrivez-vous jusqu'au 25 décembre à 23H59. Nous procéderons ensuite à un tirage au sort et les gagnants seront prévenus dans la foulée.

Dépêchez-vous de vous inscrire, vous avez encore le temps de remporter un de ces délicats cadeaux gourmands !

