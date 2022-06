JEU - L’été arrive ! Gagnez CHAQUE JOUR une croisière sur la Seine

Du 20 au 24 juin, France Bleu Paris célèbre l’été et vous offre pour l’occasion une croisière sur la Seine pour 4 personnes. Et cette semaine, vous avez une chance PAR JOUR de remporter ce cadeau exceptionnel.

Ces derniers jours nous avons eu un avant-goût de l’été mais son arrivée est belle et bien prévue ce mardi 21 juin.

Pour accueillir l’été comme il se doit, Embarquement Immédiat met en jeu CHAQUE JOUR une croisière sur la Seine. L’occasion pour vous de découvrir Paris comme vous ne l’avez jamais vu !

Vous embarquerez au pied de la Tour Eiffel à bord d’un bateaux Vedettes de Paris et profiterez du merveilleux spectacle qu’offrent les monuments et ponts de Paris.

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, France Bleu Paris et les Vedettes de Paris vous offre la possibilité de gagner une croisière commentée par un guide conférencier pour vivre une expérience inoubliable en famille.

Mardi, jour officiel de l’été, c’est une croisière apéro qui est à remporter ! Vous profiterez ainsi d’un point de vue inoubliable depuis le fleuve un verre à la main ! Boisson sans alcool, bière, vin ou même coupe de Champagne, à vous de choisir ce qui vous fait plaisir !

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.