JEU - "Le Mag' des Jeux Vidéo" joue au Père Noel sur France Bleu !

Depuis la rentrée, chaque samedi à 14h, vous retrouver Cédric Ruiz et son Mag' des Jeux Vidéo ! Au programme : tout ce qu'il faut savoir sur le gaming, passion qui réunit régulièrement plus de 70% des français ! Et bien évidemment des cadeaux qui n'ont cessé de pleuvoir depuis le début de la saison à gagner, notamment via les réseaux sociaux et le #JVBleu !

ⓘ Publicité

À réécouter Le Mag' des jeux vidéo

Et bien ces cadeaux, Cédric et toute l'équipe de France Bleu en ont mis quelques-uns de côté pour garnir un peu plus encore le pied du sapin et vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches.

Du 19 décembre au 2 janvier, chaque jour, l'un d'entre vous pourra remporter :

Casque de réalité virtuelle

Manettes de console

Vidéoprojecteur

Smartphone dernier cri

Montre connectée

Assistants vocaux

Jeux vidéo

et bien d'autres encore...

Il y en a pour tout les goûts !

Lego s'engage... et nous aussi !

A gagner également : des boîtes de Lego ! Double cadeaux, en vous offrant ces boîtes, France Bleu vous propose de rejoindre la belle opération de la marque des briques : "Build to give", "construire pour donner" en Français.

L'idée est simple : jusqu'au 31 décembre, laissez s'exprimer votre créativité en construisant, en Lego, un cadeau et postez le sur les réseaux sociaux avec le #BuildToGive. Le groupe Lego transformera votre cadeau virtuel en un cadeau bien réel pour un autre enfant, quelque part dans le monde, ayant peu ou pas accès au jeu. Depuis le lancement de l'opération en 2016, ce sont plus de 4,5 millions de produits Lego qui ont été offerts à travers le monde.

Même Katy Perry s'est prêtée au jeu :

Alors, si vous gagnez une boîte de Lego avec France Bleu, on compte sur vous !

À réécouter Une Famille passionnée par les lego...

Comment jouer ?

Ecoutez bien votre France Bleu et jouez à notre grand jeu "Le Mag des Jeux Vidéo" ! Tous les jours, un gagnant. Et si vous ne gagniez pas, votre nom reste dans la liste jusqu'au 2 janvier !

Bonne chance à tous et belles fêtes avec France Bleu !