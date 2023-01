JEU - Le Schlouk 01 : les réponses à votre enquête !

Le Schlouk, c'est chaque jour une nouvelle énigme !

Le Schlouk peut être tout et n'importe quoi. Spécialité culinaire, événement, lieu, personnalité actuelle ou historique. Vraiment tout et n'importe quoi qui soit lorrain. Ca, c'est invariable, ça ne change jamais, le Schlouk est lorrain.

Retrouvez les réponses de cette semaine

Lundi 2 Janvier : SARAH AOUTAR

Le Schlouk du jour est frontalier

Sarah Aoutar, Miss Lorraine 2022, est originaire de Thionville, mais elle travaille au Luxembourg dans le secteur des fonds d'investissement.

Le Schlouk du jour a en lui quelque chose de l'été

...du mois d'août plus précisément, puisque ce sont les 5 premières lettres de son nom de famille.

Pourtant c'est cet hiver que, du schlouck du jour, on a beaucoup parlé

On a beaucoup parlé d'elle à l'occasion du concours Miss France 2023, le samedi 17 décembre. Elle n'a pas été la gagnante, mais elle s'est quand même qualifiée parmi les 15 finalistes.

Mardi 3 janvier : LE SPRITZ

Des spritz de Noël, gateaux traditionnels lorrains. Metz, le 10 décembre 2020. © Radio France

Sous les masques des farandoles, dans le glissement des gondoles, chante le Schlouk le matin au lever

Ces paroles sont extraites de la chanson Venise d'Yves Duteil... car le Spritz a beau être un succulent gâteau que l'on consomme beaucoup à Noël en Lorraine, il est aussi un cocktail alcoolisé très consommé du côté de Venise.

Money money money, chante le Schlouk le midi au déjeuner

Ces paroles sont extraites de la chanson Money Money Money d'Abba, qui est le groupe suédois le plus célèbre au monde... le spritz est aussi souvent appelé le sablé suédois.

J'étais le roi des cucurbitacées, chante le Schlouk le soir au coucher

Ces paroles sont extraites de la chanson C'est du gâteau de Fernandel... S'il est un gâteau de Noël célèbre en Moselle, c'est bien le Spritz !

Mercredi 4 janvier : RESTAURANT LA TABLE D'ANGELE (LA BRESSE - VOSGES)

Si le Schlouk du jour était une chanson, ce serait Ta reine

La table d'Angèle est un restaurant Vosgien qui a conservé en 2022 son Bib Gourmand, cette distinction est attribuée aux restaurants pour récompenser leur générosité et leur bon rapport qualité-prix. Ta reine est une chanson interprétée par la chanteuse Angèle, sur son premier album Brol.

Si le Schlouk du jour était une auteure, ce serait Agatha Christie

Agatha Christie a créé le personnage du célèbre enquêteur Hercule Poirot... qui partage un nom de famille avec le chef créateur du restaurant La table d'Angèle, Christophe Poirot (à noter qu'il n'est plus aux commandes du restaurant depuis cet été, remplacé par le chef Nicolas Girardot).

Si le Schlouk du jour était un sport, ce serait le ski

... Sport qui se pratique bien sûr beaucoup à La Bresse, station de ski des Vosges, ville où est située le restaurant en question.

Jeudi 5 Janvier : ORILIA (finaliste de la France a un incroyable talent)

Le Schlouk du jour a été vu sur un célèbre réseau

Le Schlouk du jour aussi été vu sur une colline, en haut

Le Schlouk du jour a enfin été vu dans un lieu rempli de fourneaux

