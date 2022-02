JEU - Marc Lavoine vous offre des fleurs pour la Saint-Valentin

Envoyez votre plus beau message d'amour et gagnez un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin et le dernier album dédicacé de Marc Lavoine.

Pour la Saint-Valentin, quoi de plus romantique que de recevoir une délicate attention de la part de l'être aimé. Une tradition immanquable pour les amoureux, qui est célébrée tous les 14 février. Pour vous accompagner lors de cette journée exceptionnelle, France Bleu a fait appel à Marc Lavoine.

Le chanteur, qui depuis le début de sa carrière, chante l'amour sous toutes ses formes avec des titres comme Toi mon amour, Dis-moi que l'amour ou bien encore La Grande Amour, sera l'animateur d'un nouveau Love Collector, ce 14 février dès 22h30. Une soirée spéciale où l'Amour sera le dénominateur commun des chansons choisies par le chanteur.

Vous avez envie de déclarer votre flamme ? Vous avez un message à faire passer ? Une histoire à raconter ? Écrivez à Marc Lavoine, qui récompensera le plus beau message par un bouquet de fleurs et l'envoi de son dernier album dédicacé, Adulte jamais.

Comment participer ?

Marc Lavoine vous propose d'écrire votre plus belle déclaration d'amour. Le chanteur lira tous les messages, et choisira celui qui l'aura le plus touché. Le gagnant recevra un bouquet de fleurs et un album dédicacé pour la Saint-Valentin !

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Love Collector par Marc Lavoine

Lundi 14 février, dès 22h30, Marc Lavoine prend le micro pour un France Bleu Collector inédit. 2h30 de musique sélectionnée et présentée par le chanteur dans un "Love Collector" placé sous le signe de l’amour et du partage.

Ce Love Collector sera précédé par un live spécial Saint-Valentin, concocté par Bulle, la programmatrice musicale de France Bleu.