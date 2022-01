JEU - Partez à Londres et assistez au concert d'ABBA

Ils ont signé leur grand retour en 2021 avec un tout nouvel album intitulé ABBA Voyage. Plus qu'un recueil de titres inédits, le groupe suédois préféré du monde entier revient pour leur premier concert depuis 40 ans.

Un concert digital novateur dans lequel nous pourront voir performer les quatre suédois en hologrammes, avec un groupe de 10 musiciens, dans une salle construite à cet effet, située à Londres, à partir du 27 mai 2022. Un résultat plus vrai que nature !

Jouez et gagnez

Répondez simplement à la question ci-dessous pour tenter de gagner un week-end pour deux personnes à Londres pour assister au concert ABBA Voyage à l’ABBA Arena le samedi 28 mai 2022.

Départ le samedi 28 mai, et retour le dimanche 29 mai. Comprenant transports aller/retour en train ou avion + deux invitations au concert + la nuit d’hôtel avec les petits-déjeuners. Non-cessible, non-remboursable.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

ABBA Voyage

Le spectacle ABBA Voyage, combine l’ancien et le nouveau, le jeune et le moins jeune, tout en réunissant à nouveau les quatre membres bien-aimés du groupe à travers leur musique.

Connu pour ses succès disco-tastiques tels que Dancing Queen, Take A Chance On Me, Mamma Mia, Gimme ! Gimme ! Gimme ! et bien d’autres. Le groupe a confirmé les détails d’une expérience vraiment révolutionnaire qui débute à partir du 27 mai 2022.

Avec une réputation de spectacles en direct incroyablement énergiques, ABBA a conçu le genre de concert qu’ils ont toujours voulu faire ! Un concert où ils peuvent voyager dans le temps et se produire pour les fans au travers des versions numériques d’eux-mêmes.

Plus d'info https://blog.ticketmaster.fr/musique/abba-voyage-a-londres-en-2022/