JEU - Participe à "C'est déjà demain" et remporte un pack Nintendo Switch Lite + Mario Party Superstars !

A l'occasion des fêtes de fin d'année, France Bleu tend son micro aux enfants dans C'est Déjà Demain avec Sophie Scarpula ! Chaque jour, sur l'une des thématiques de Noël, vos enfants pourront venir nous dire ce qu'ils attendent de cette période magique pour petits et grands !

Et comme le Père Noël n'est jamais bien loin quand il s'agit des enfants sages, il nous a laissé un cadeau pour l'un d'entre eux ! Un pack jeu vidéo avec une Nintendo Switch Lite et le jeu Mario Party Superstars ! C'est le dernier né de cette saga avec 100 mini-jeux issus de toute la série et les 5 plateaux issus des versions Nintendo 64. Un jeu disponible uniquement sur les consoles de la gamme Switch dont la version Lite que nous vous offrons avec !

De quoi rappeler de bons souvenirs aux parents et en créer de nouveaux avec nos enfants !

Comment jouer ?

Tout simplement en intervenant en direct dans C'est déjà demain tous les jours entre 15h et 16h avec Sophie Scarpula du 20 au 31 décembre ! Et le 22 décembre, journée spéciale ! 2 enfants se verront offrir leur édition de Mario Party Superstars ! Alors, écoutez bien France Bleu et appelez-nous ! Bonne chance à tous !