JEU - Pascal Obispo vous invite dans son studio pour l'écoute de son nouvel album

À la fin des années 90, Pascal Obispo compose tout un album pour France Gall. Celle-ci refuse élégamment les chansons "C’est Michel, mais ça n’est pas Michel". La ressemblance avec son compagnon disparu, Michel Berger, est trop frappante. Les chansons seront disséminées avec un certains succès. En 2021, Pascal Obispo réinterprète ses chansons dans un nouvel album intitulé "France". France Bleu vous invite à l'écouter en avant-première avant sa sortie, le jeudi 28 octobre.

Jouez et gagnez

En jeu, deux gagnants pourront rencontrer Pascal Obispo, dans son studio parisien, pour écouter son nouvel album "France" le jeudi 28 octobre à 14h30 (transport aller-retour dans la journée pris en charge)*.

Pour remporter ces lots exceptionnels dites-nous pourquoi vous souhaitez rencontrer Pascal Obispo.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

* Dotation non cessible. La rencontre est susceptible d’être filmée.

Un album pour France Gall

Parmi les titres proposés à France Gall, on retrouve "Sa raison d’être", qui a été offert au Sidaction, "Chanter" à Florent Pagny, "L’inacceptable" et "Celui que je voulais" ont atterri sur Les Dix Commandements, "La clé qu’on a en nous" a été chantée par Patricia Kaas et "De nous" par Natasha St-Pier. Quatre autres chansons sont restées inédites dont le premier extrait "À qui dire qu’on est seul" est en playlist sur France Bleu. L'album sortira le vendredi 29 octobre.

En exclusivité pour France Bleu, Pascal Obispo invite deux auditeurs pour le découvrir en avant-première le jeudi 28 octobre à 14h30 dans son studio parisien en présence de l’artiste. Participez vite au jeu concours !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix