JEU - Pour fêter la réédition de son dernier album, Patrick Fiori vous invite à l'Olympia !

Vendu à plus de 100.000 exemplaires, Patrick Fiori vous propose une réédition de son album "Un air de famille" et pour fêter ça, il vous invite, avec France Bleu, à l'Olympia !

Avec son dernier album Un air de famille, Patrick Fiori est parti retrouver ce qui définit les rapports humains et nous lie les uns aux autres : "ma vie de famille n’est pas différente de la vôtre. J’ai autour de moi ma famille de sang, mais aussi ma famille de cœur, qui s’est agrandie au fil des années et des rencontres. Comme dans toute famille il y a des hauts, il y a des bas, et nous devons bien nous accepter tels que nous sommes".

Et ça a fonctionné ! Les singles se sont enchainés et l'album s'est vendu à plus de 100.000 exemplaires ! De quoi donner à Patrick Fiori l'envie d'explorer un peu plus l'univers de son album en vous proposant, en plus de l'album original, 3 inédits et le DVD de son concert pour Basique, l'émission de France 2, en intégralité.

La réédition de l'album Un Air de Famille - Sony Music

Patrick Fiori et France Bleu vous invitent à l'Olympia

Du 13 au 19 septembre, Patrick Fiori et France Bleu vous invitent à l'Olympia pour vivre son concert du 13 octobre prochain. Et pour être sûr que vous passiez un bon moment : les trajets aller-retours seront pris en charge tout comme une nuit d'hôtel pour deux avec petit-déjeuner.

Pour vous inscrire, deux solutions :

Ecoutez votre France Bleu et tendez bien l'oreille pour pouvoir vous inscrire aux moments de jeu identifiés.

Ici même en remplissant notre formulaire :

