JEU - Pour la fête des mères, un week-end détente à gagner au Domaine de la grange de Condé

Vous n'aviez encore rien prévu pour fêter dignement la fête des mères le dimanche 4 juin ? Ça tombe bien : avec le Domaine de la Grange de Condé à Condé-Northen, nous avons tout préparé pour vous !

Un week-end détente pour maman !

Le temps d'un week-end, vous profiterez d’un accès au SPA Source de la Vie, et vous dormirez en chambre Luxe Standard. Pour le dîner, un Menu Dégustation avec un verre de bienvenue, accord mets et vins sélectionné par le sommelier, eaux et cafés vous attendra.

Du 29 mai au 3 juin, inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous. Le-la gagnant-e sera recontacté-e par téléphone.

Le Domaine de la Grange de Condé c'est une auberge restaurant rôtisserie qui propose une cuisine de caractère dans un écrin de tradition. L'Hôtel **** allie le charme d'un établissement décoré avec goût à l'élégance d'un excellent service et propose un accès au SPA avec hammam traditionnel, sauna norvégien, bain à remous, piscine, massages...

Et ce n'est pas tout !

Toute la semaine, écoutez France Bleu Lorraine et remportez votre chèque-cadeau de 100€ à valoir chez votre fleuriste Garden Center Quel à Sainte-Marie-aux-Chênes ou au Domaine d'Éa , institut de beauté à Metz et Aloha Spa à Jouy-aux-Arches.

