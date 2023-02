JEU – Pour la Saint-Valentin, le Groupe LEGO® et France Bleu vous offrent des fleurs !

Pour gagnez vos sets LEGO® Orchidée et Bonsaï, écoutez bien "Le Club des léve-tôt" sur France Bleu entre 5h et 6h les 13 et 14 février

La Saint-Valentin approche à grands pas et vous n'avez toujours pas trouvé de cadeau original à faire à votre moitié ? Pas de panique, France Bleu a la solution. Avec notre partenaire LEGO®, nous vous offrons de quoi éblouir l'élu(e) de votre corps : des fleurs en brique ! Et plus précisément : une orchidée et un bonsaï !

Tous deux issus de la prestigieuse gamme LEGO®Icons, ces sets vous proposent une expérience de montage stimulante promettant un beau moment de partage à 2.

Images d'illustration - Le Groupe LEGO®

L'Orchidée

Composée de 608 pièces et haute de plus de 39 centimètres, cette orchidée plus vraie que nature et personnalisable à souhait pourra devenir un joli élément de décoration d'intérieur, à la maison comme au bureau.

Le Bonsaï

Fleurs roses ou feuilles vertes, c'est là aussi vous qui choisissez le style de votre arbre ! Incluant des éléments fabriqués dans des matériaux durables, le bonsaï se compose de 878 pièces et saura lui aussi trouver toute sa place dans votre intérieur.

Comment jouer ?

Écoutez bien "Le club des lève-tôt" de 5h à 6h avec Robin Bernaud les 13 et 14 février et remportez l'un des deux sets de LEGO®Icons pour une Saint Valentin qui laissera de beaux souvenirs !