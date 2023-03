JEU - Pour Pâques, gagnez la nouvelle création des Émaux de Longwy: l'œuf de collection Spring Papyrus

Une création 100% made in Lorraine

Gagnez Spring Papyrus, l’œuf de Pâques 2023 de la Manufacture des Emaux de Longwy depuis 1798. Une édition limitée et numérotée à 200 exemplaires seulement d’une valeur de plus de 500 euros.

Du 3 au 10 avril, inscrivez-vous dans le module de jeu ci-dessous et testez vos connaissances sur notre quiz spécial Pâques.

Ce nouvel œuf de collection, designé par Morgane Chrétien a souhaité mettre en avant des motifs Arts Déco pour rappeler une des grandes créatives pour la Manufacture. Vous pourrez également reconnaître des motifs de papyrus stylisés, symboles de joie et de renaissance pour célébrer le renouveau du printemps 🌼

(source : site internet des Émaux de Longwy)

Doublez vos chances de gagner

Et pour ça, on vous donne rendez-vous tous les jours dans le 6-9 France Bleu Lorraine et dès 11h dans le Schlouk sur France Bleu Lorraine : un œuf de collection est à remporter chaque jour !

