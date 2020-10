JEU - Quel sera, selon vous, la grosse surprise annoncée pour les Eurockéennes 2021 à Belfort ?

Les Eurockéennes 2020 n'ont pu avoir lieu en raison de l'épidémie de Covid-19. Mais les organisateurs sont optimistes et déjà dans les starting-blocks pour vous concocter une édition 2021 avec une programmation XXXXL et une énorme surprise ! 42 artistes ont d'ors et déjà signés pour venir se produire dans le cadre du Malsaucy à Belfort. La programmation finale sera annoncée en novembre-décembre "avec une énorme surprise pour les Belfortains, en tous les cas, une exclusivité nationale qui devrait, à mon avis, marquer l'histoire des Eurocks.", dixit Jean-Paul Roland, le directeur du festival belfortain.

A vous de deviner qui est cette surprise !

France Bleu Belfort Montbéliard soutient les Eurocks et vous propose de remporter votre Pass pour l'édition 2021 du festival des Eurockéennes (sous condition de maintien suite à l'évolution de la situation sanitaire). Faites votre pronostic sur cet artiste surprise qui sera bientôt annoncé. Si vous trouvez le bon nom, à vous les Eurocks ! (si plusieurs bonnes réponses, un tirage désignera le gagnant).

Tentez votre chance ! Il suffit de proposer un nom, avec vos coordonnées, dans le module de jeu ci-dessous avant fin octobre.