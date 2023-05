JEU - Quelques mots d'amour à la plus belle des mamans

texte

A l'occasion de la Fête des Mères le 4 juin prochain, nous vous proposons de déposer en ligne votre déclaration d'Amour que vous souhaitez écrire à votre maman. Si votre déclaration est sélectionnée, nous la diffuserons à l'antenne de France Bleu Armorique entre le lundi 29 mai et le dimanche 4 juin. Si vous l'entendez, la reconnaissez, il vous suffit alors d'appeler au 02 99 67 35 35, de nous communiquer votre numéro de téléphone et votre adresse mail renseignés lors de votre inscription. Et c'est gagné pour votre maman !

DU 13 MAI AU 23 MAI, PRENEZ VOTRE PLUS BELLE PLUME

Tentez votre chance* et offrez à votre maman un bon d'achat d'une valeur de 150€ à valoir chez notre partenaire Armor Lux . De quoi la chouchouter !

*Dépôt des déclarations d'amour ouvert du samedi 13 mai 2023 6:00 au mardi 23 mai 12:00