JEU - Redécouvrez Paris avec VisitParisRegion.com

L'été sur France Bleu Paris sera dédié à la redécouverte de notre région, son patrimoine, ses acteurs et sa richesse. Tous les jours, dans le Tour d'Île-de-France en 40 jours, nous vous emmenons, avec notre partenaire VisitParisRegion.com, à la redécouverte de nos lieux du quotidien. Et pour fêter ça, notre partenaire a vu les choses en grand, rien que pour vous !

Véritable bible de ce que l'on peut et doit faire à Paris, VisitParisRegion.com, le site officiel de la destination Paris Region. Découvrez le meilleur de Paris et sa région : musées, monuments, spectacles, gastronomie, parcs et jardins, adresses shopping, et une sélection de parcours thématiques pour découvrir Paris Region au gré de vos envies.

Et pour rendre votre été à Paris plus palpitant, Visit Paris Region a mis en place un jeu de piste grandeur nature :

Ce sont en tout 36 aventures, qui permettent d’explorer la région, son patrimoine culturel, ses lieux touristiques et leurs différents secrets, tout en s’amusant. Véritable jeu de piste géant à travers plusieurs villes réparties dans les huit départements franciliens, l’application permet aux enfants de relever de nombreux défis, grâce aux multiples indices répartis sur leur chemin.

Tout au long de l'été, tentez de remporter le cadeau mis en jeu par notre partenaire, un Paris Region Pass "Discover" 3 jours qui comprend :

1 Pass Transport à Paris et en Ile-de-France, valable 3 jours/5 zones

1 Pass musées et monuments valable 2 jours

1 billet croisière sur la Seine

Pour jouer ?

Rien de plus simple ! Inscrivez-vous ici et participer à notre grand tirage de l'été avec VisitParisRegion.com, notre partenaire estival :