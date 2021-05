JEU SPECIAL REOUVERTURE : Gagnez 260 euros au Centre E. Leclerc Pau Tempo

Les commerces rouvrent ce mercredi 19 mai, France Bleu Béarn Bigorre et le Centre E. Leclerc Pau Tempo vous offre 260 euros de cartes cadeaux à dépenser dans les boutiques de la galerie marchande Tempo le Centre. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez du lundi 17 au vendredi 21 mai de 11h à midi.

A l'occasion de la réouverture de tous les commerces ce mercredi 19 mai, gagnez 260 euros en carte cadeaux à dépenser dans les 50 boutiques de la galerie marchande Tempo le Centre. L'occasion de se faire vraiment en profiter pour fêter cette réouverture : vêtements, chaussures, high-tech, sport, beauté, bien-être, culture, loisirs ... Depuis toujours et plus que jamais, le Centre Leclerc Pau Tempo est à vos côtés pour défendre votre pouvoir d'achat et vous faire plaisir. Cette réouverture sera aussi marquée par l'arrivée d'une nouvelle enseigne dans la galerie Tempo : le magasin de prêt à porter féminin Pimkie.

Comment gagner 260 euros de cartes cadeaux ?

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez tous les jours de 11h à midi au jeu "Les trésors de Fébus" du lundi 17 au vendredi 21 mai. Répondez à un maximum de questions en 64 secondes chrono. La championne ou le champion de la semaine pourra se faire plaisir avec 260 euros dans la galerie marchande Tempo le Centre.

La carte cadeau Tempo, pour vous faire plaisir

Les cartes cadeau Tempo sont disponibles toute l'année à l'accueil du Centre E. Leclerc Pau Tempo ou sur le site de la Galerie Tempo le Centre : www.pautempo.com/carte-cadeau. Elles sont valables dans toutes les boutiques de la Galerie Tempo le Centre qui les acceptent. Les Cartes Kdo Tempo le Centre pour faire plaisir ou se faire plaisir en toute simplicité !