JEU - Saint-Valentin : gagnez votre box apéro des amoureux "Francis Miot"

A l'occasion de la Saint-Valentin, France Bleu Béarn Bigorre vous gâte vous ... et votre moitié ! Gagnez votre box apéro des amoureux Francis Miot spéciale Saint-Valentin en écoutant France Bleu Béarn Bigorre. Jouez au jeu fil-rouge "Les petits cupidons" tout au long de la journée du lundi 8 février au dimanche 14 février. A l'intérieur de cette box apéro des amoureux Francis Miot, retrouvez : un bloc de foie gras, une demi-bouteille de Jurançon doux, des tartinables Miot, chutney de mangue de la maison, tablette de chocolat KamaCao Françis Miot, un sachet de Gressins apéritif et deux cœurs en chocolat.

Une box prestige des amoureux

La Maison Francis Miot vous proposé également à l'occasion de la Saint-Valentin une box prestige des amoureux. A l'intérieur de cette box, vous pourrez déguster un bloc de foie, une bouteille de champagne brut, des tartinables Miot, un boîte de biscuits au piment d'Espelette, chutney de mangue, crackers, tablette de chocolat et deux cœurs en chocolat.

Un menu spécial Saint-Valentin à emporter

Avec la fermeture des restaurants, vous n'avez vraiment pas envie de préparer un repas de la Saint-Valentin, mais plutôt de profiter de cette soirée en amoureux. La Maison Francis Miot vous propose un menu spécial Saint-Valentin à emporter. Au menu, en entrée : tartare de cabillaud au citron vert. Le plat ; joue de porc braisée au miel et Jurançon, émulsion de céleri et pomme Golden à la fève de Tonka. Et en dessert, régalez-vous d'un dôme au chocolat et Entremet Cœur framboise et citron. Pour profiter de ce menu spécial Saint-Valentin, passez commande avant le vendredi 12 février midi. Contacts : 05 59 27 69 51