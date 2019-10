Jeu traditionnel : connaissez-vous la choule à crosse ?

La choule est un jeu ancestral en Normandie. Elle se pratique avec ou sans crosse. La choule à crosse est devenue un véritable sport avec son championnat et sa coupe.

Caen, France

Fontaine-Etoupefour, dans le Calvados. Dimanche 15 septembre 2019, c'est sous un soleil de plomb que se déroule la 3e journée de championnat de choule normande à la crosse. Le principe du jeu est simple : envoyer la balle dans les viquets (guichets, en normand), par devant ou par derrière.

Origine de la choule

"Ce jeu, de la même famille que le Hurling irlandais, le shinty écossais ou encore le Knattleikr islandais, a été pratiqué surtout en Normandie depuis des siècles. On en retrouve traces dans des écrits du Moyen-Age et surtout dans le journal du Sire de Gouberville du 16e siècle dans le Cotentin." nous explique Jean-Philippe Joly, président de la fédération des jeux et sports normands.

La choule a été surtout jouée à la Renaissance en Normandie, notamment dans le Cotentin et la vallée de la Seine. Les terrains de jeux étaient divers : du champ à la place de l'église. Et souvent elle servait de défouloir. Ce qui lui a valu d'être interdite en 1850.

La choule a néanmoins perduré, jouée clandestinement et sans crosse, lors des mariages, des fêtes patronales. Il y avait toujours quelqu'un dans le clocher pour surveiller que la gendarmerie n'arrivait pas.

La choule a presque disparu pendant la guerre de 1914-1918 pour être de nouveau pratiquée dans les années 2000.

Les règles et les valeurs de la choule à crosse

Le matériel : une crosse par joueur. Une balle en cuir d’environ 11 cm de diamètre. Un terrain rectangulaire avec deux buts (viquets) constitués de deux poteaux verticaux (70 à 80 cm de haut) surplombé d'un 3è poteau horizontal de 1,5 m de large environ. La taille du terrain est en général celle d’un terrain de tennis suivant le nombre de joueurs.

Il y a très peu de règles. Il faut juste faire passer la balle dans les viquets, devant ou derrière, ou faire tomber la barre avec la balle jouée avec la crosse. Il n'y a pas vraiment de gardien et la personne qui fait tomber la barre du viquet donne un point à l'adversaire.

La progression sur le terrain se fait comme on veut : à la main (à condition de jouer tout de suite à la crosse ensuite), au pied (mais on ne peut jouer au pied que si le coup précédent a été fait avec la crosse) en lançant la balle.

Le terrain est occupé par deux équipes. Celles-ci sont constituées de quatre personnes sur le terrain plus des remplaçants. A noter : les équipes sont mixtes et tout le monde y est admis, de 8 à 88 ans.

► Retrouvez les règles du jeu de choule à crosse

Les principales valeurs défendues par ce sport sont le respect de l'autre et l'esprit collectif. Les joueurs n'ont pas de protections et le jeu est très dense.

Les parties du championnat durent deux fois dix minutes avec une pause de cinq minutes.

La choule à crosse : un sport avec son championnat

Jean-Philippe Joly est à l'origine de la Coupe de Normandie de choule crosse créée en 2010 et du Championnat de choule normande en 2013. La Coupe de Normandie se déroule en avril ou mai dans l'Eure et le Championnat de Normandie du mois d'avril au mois de septembre. A cette date, six équipes régulières sont inscrites.

Choule Hâot Cotentin (2 équipes, Cherbourg)

Val de Risle la Chouque (Vallée de la Risle)

Exo Nourmandie Choule (normands expatriés)

1066 Choule Caen (Caen)

Choule en Caux (Le Havre)

On compte aussi des équipes occasionnelles : paroisses de Jersey, Avranches, St Hilaire-du-Harcouët, Portbail, Agon-Coutainville, Gouville, Bernay, Vaux-de-Vire...

La choule recrute

A l'heure actuelle, quatre-vingt joueurs jouent régulièrement et d'autres viennent épisodiquement.

Vous voulez participer à une partie ? Rejoindre une équipe ? Ou pourquoi pas créer la vôtre ? N'hésitez pas à joindre Jean-Philippe Joly par téléphone : 06 22 30 63 07 ou par mail : jphjoly@wanadoo.fr

► Vous pouvez aussi contacter une association ou un club de choule.