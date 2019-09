Jeu traditionnel : êtes-vous prêts pour une partie d’assiettes picardes ?

Le jeu de l'assiette picarde remonte au 17e siècle. Il fait partie de la famille des jeux de palet de très grandes dimensions. Très populaire au nord de la France, découvrez-en les règles, le vocabulaire et ses particularités.

Tours-en-Vimeu, France

Tours-en-Vimeu (prononcez tourss), un mercredi soir. Dans la salle communale, une équipe sort des tables, des tréteaux et des rondins en bois, appelés assiettes. L'entraînement au jeu de l'assiette picarde commence.

"Ce jeu fait partie des jeux de palets et se joue à 2 ou à 4. Il consiste à mettre son assiette le plus près du bout de la table, devant celles de son adversaire" nous explique Thierry Sellier. Il est le président du comité départemental du jeu de l'assiette, directeur de la ligue régionale et de la fédération régionale des jeux sportifs traditionnels.

Origine du jeu de l'assiette

On retrouve des traces du jeu dans des écrits de 1685. Son apparition a lieu quasiment en même temps que le billard, mais dans un milieu plus populaire. En effet, le jeu de l'assiette ne nécessite que du mobilier simple : une table et des rondins de bois. Avec l'exode rural, le jeu s'est un peu perdu.

Dans les années 80, une poignée de passionnés ont fait refabriquer des jeux, participé à des animations, recruté des anciens et de nouveaux joueurs.

Parmi ces passionnés : Guy Duflos. En 1989 il va créer le comité départemental du jeu de l'assiette. Puis les premières compétitions et l'unification des règles qui étaient au départ différentes d'un lieu à l'autre. Cette pratique sportive a permis de revaloriser le jeu de l'assiette.

Sa grande particularité est d'avoir gardé le vocabulaire d'origine : 'fouaire du bos', avoir le 'bos darin', faire un 'beudet' ou encore être 'à tchu lvé'.

Le jeu de l'assiette : règles et valeurs

Le jeu se pratique sur un plateau en bois lisse de 3,20m de long et posé sur deux tréteaux : le premier près du bout où se placent les joueurs, le second aux deux-tiers de la table de sorte que le bout soit en porte à faux pour permettre d'amortir les assiettes lancées.

Sur ce plateau, une "ligne des 80" est dessinée à 80 cm du côté joueurs sur laquelle il est interdit de poser des assiettes. Celles-ci sont des rondins de bois de 16 cm de diamètre et chaque joueur en a sept à lancer.

Les joueurs jouent à tour de rôle, après avoir déterminé le premier par la "première du bout". Etre le dernier à jouer est souvent une belle opportunité pour gagner. C'est pourquoi chaque pénalité consiste à rejouer, ce qui fait permet à l'adversaire 'd'avoir le bout', c'est à dire la dernière assiette.

On ne peut chasser l'assiette de l'adversaire qu'à partir de la 6e assiette posée.

A lire aussi : ensemble des règles du jeu de l'assiette picarde

Une des grandes richesses du jeu c'est le côté très tactique du jeu. Il faut essayer d'anticiper les coups de l'adversaire pour le contrer. Pour Hélène Sellier, présidente du club de Tours-en-Vimeu, le jeu permet d'avoir confiance en soi, quelque soit son niveau. C'est un jeu convivial qui réunit jeunes et moins jeunes, femmes et hommes.

Pratiquez le jeu de l'assiette

Pour vous initier au jeu, rendez-vous sur les nombreuses animations de la Ligue Picardie-Hauts-de-France et du Jeu de l'assiette.

Vous pouvez également vous rendre à la salle communale de Tours-en-Vimeu, chaque 1er, 3e et 5e mercredi du mois de 18h à 20h.

Pour prendre contact : téléphonez au 03.22.26.75.37 (siège de la ligue et du comité du jeu de l'assiette) ou écrivez à jeudelassiette@orange.fr