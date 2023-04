Jeu : un moment de pure détente à gagner à partir du 1er mai

Les Thermes de Montrond-Les-Bains

Relaxation, détente, calme et douceur entre Monts du Forez et du Lyonnais, voici le programme qui vous attend.

ⓘ Publicité

A quelques kilomètres de Saint-Etienne, la station thermale est réputée pour détenir l'une des sources les plus profondes du monde (502 mètres), la composition harmonieuse et la pureté bactériologique de son eau lui confèrent des qualités apéritives digestives et sédatives.

Montrond les Bains, La Loire ©Balineae

De nombreux soins, bains, applications et douches sont proposés donnant ouverture sur un Parc Thermal accueillant de grands arbres centenaires. Eté comme hiver, l’eau de l’espace aquatique est idéalement chauffée (32°C dans le bassin intérieur – 29°C dans le bassin extérieur) pour vous offrir une parenthèse bien-être exceptionnelle.

Le cadeau

Un forfait "Spa liberté" pour vous et la personne de votre choix comprenant :

Un soin en lit tiède hydromassant : le corps épouse parfaitement le matelas pour un bien-être immédiat et vous procure une sensation d'apesanteur absolue.

Un accès aux Bassins

Un accès à l'Espace détente du spa "Les Iléades"

Les-Ileades_Montrond_extérieur_©Renaud Araud

Comment jouer?

Vous rêvez de vous évader? Rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 11 heures dans le jeu du QuiQuandonc.

A partir du 1er mai et jusqu'au 02 juin 2023, trois candidats s'affrontent chaque jour, chacun répond à deux questions (les animateurs sont sympas et vous feront deux propositions). Les meilleurs candidats se retrouvent le vendredi pour une finale sur le même principe.

Marion, Charlotte, Séverine et Stéphanie ont le plaisir de vous accueillir au 04.77.10.00.10 pour les inscriptions et plus d'informations.