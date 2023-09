JEU - Venez tourner la roue interactive des 10 ans de France Bleu Saint-Étienne Loire

Du 8 septembre au 1er octobre, célébrez le dixième anniversaire de France Bleu Saint-Étienne Loire au village de la Coupe du monde de rugby situé au parc François-Mitterrand à Saint-Etienne.

Participez au jeu de la roue des 10 ans de France Bleu Saint-Étienne Loire

Faites tourner la roue des 10 ans de France Bleu Saint-Étienne Loire et tentez de remporter des cadeaux spécial rugby. Parmi les prix à gagner, vous trouverez des ballons, des maillots, des sacs de sport, des kits de supporters, des gourdes et même des places pour assister aux matchs de notre partenaire, le Rugby Club d'Andrézieux-Bouthéon (RCAB).

À vous de jouer

Pour jouer, c'est très simple. direction le village rugby situé au Parc François Mitterrand puis le stand France Bleu Saint-Etienne Loire/RCAB, scannez le QR code et laisser-vous guider.

Avec le Rugby Club d'Andrézieux-Bouthéon, jouez à la "Roue des 10 ans de France Bleu Saint-Etienne Loire"

À gagner

Vous avez la possibilité de gagner plus de 900 cadeaux incroyables. Parmi eux, des maillots officiels du RCAB, des sacs de sport estampillés France Bleu, des ballons de match officiels du RCAB, des ballons de rugby France Bleu, des invitations pour deux personnes pour assister à l'un des 11 matchs du RCAB au stade, des gourdes sportives France Bleu et des kits de maquillage bleu, blanc, rouge. Ne manquez pas cette occasion extraordinaire de célébrer les 10 ans de France Bleu Saint-Etienne Loire et de remporter des cadeaux fantastiques.