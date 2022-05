JEU - Vos pronostics pour le match Racing Club Strasbourg - Olympique de Marseille

Le Racing Club Strasbourg se déplace à Marseille ce samedi 21 mai pour la 38e journée de championnat de Ligue 1, dernier match de la saison. Une belle affiche que les fans du Racing ne manqueront pas de suivre, avec peut-être à la clé un ticket européen.

A cette occasion, France Bleu Alsace vous propose de faire vos pronostics pour ce match qui s'annonce palpitant. Il y a un ballon à gagner ! Celui qui aura le bon score ou qui s'en approchera le plus, repart avec le cadeau. Pour départager les ex aequo, mentionner le nom du joueur qui d'après vous marquera le premier but pour Strasbourg. Qui d'après vous va remporter la partie ? Qui va marquer le premier but ?

Faites vos pronostics !

Pour participer il suffit de déposer votre score et vos coordonnées dans le module de jeu ci-dessous avant le début du match, Samedi 21 mai 2022 à 9h.